Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Красноярск, 6 марта. Красноярский экономический форум перенесли из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Как пояснили власти Красноярского края, форум перенесен на неопределенный срок. Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» должен был пройти с 19 по 21 марта 2020 года.

Планировалось, что мероприятия проведут на площадках МВДЦ «Сибирь» и Сибирского федерального университета. Форум является крупнейшей дискуссионной платформой, на которой встречаются представители власти, бизнеса, общественники, члены экспертного сообщества России и стран зарубежья.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом был отменен Ялтинский экономический форум. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что форум проведут, когда ситуация нормализуется.

Напомним, что о коронавирусе стало известно в конце декабря 2019 года. Первая вспышка произошла в городе Ухань в Китае.

По последним данным, вирус типа COVID-19 охватил более 70 стран мира. Всех заболевших переводят на карантин. Жертвами коронавируса стали 3 285 человек.