Родители возмутились обращением «господин учитель» в пензенской школе

Пенза, 6 марта. Учеников кадетского класса в Пензенской области заставляют обращаться к учителям «господин» и «госпожа». Некоторым родителям не понравились эти правила.

Школа находится в поселке Мичуринский в Пензенской области, половина учеников учится в кадетских классах

«Здравия желаем, господин учитель», — так кадеты должны приветствовать преподавателей, пишет ForPost.

Однако один из родителей назвал такое обращение пережитком прошлого. Он напомнил, что в других школах принято использовать имя и отчество, обращаясь к учителю.

«Во время войны «господами» называли предателей-власовцев и немецких солдат на оккупированных территориях», — сказал отец одного из мальчиков.

В пензенской школе прокомментировали ситуацию, пояснив, что приветствие «господин» используется при торжественных линейках. При этом к самим ученикам обращаются как «господа кадеты».

В областном Минобразования отметили, что обучение в кадетских классах не является обязательным, а руководство школы имеет право принимать свои правила внутреннего распорядка.

Ранее сообщалось, что в Перми ученик просился выйти в туалет, но учитель труда его не пустил. Мальчик попробовал получить разрешение, встав перед ним на колени.