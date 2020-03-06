Бывшая любовница Головина потребовала от него выплаты алиментов

Москва, 6 марта. Бывшая любовница звезды «Ералаша» Александра Головина — визажист Светлана Белогурова — потребовала от него 200 тысяч рублей.

У звезды сериала «Кадетство» и Белогуровой был служебный роман, в котором родилась дочь Оливия. При этом пара разошлась, когда девушка была беременна. Артист, который вначале отказывался признавать дочь, спустя некоторое время согласился с тем, что Оливия его ребенок.

Белогурова, в свою очередь, подала на звезду молодежных сериалов в суд, требуя выплаты алиментов. Бывшая любовница потребовала назначения алиментов в размере 200 тысяч рублей ежемесячно.

Как пишет издание «Стархит», разбирательство закончилось положительно для Головина. По итогу процесса была назначена сумма алиментов, которая равна примерно 22 тысячам рублей каждый месяц.

Ранее супруга телеведущего Константина Ивлева Мария Ивлева застала его с молодой любовницей и подала на развод. О разладе в семье заподозрили подписчики Ивлевой в социальной сети Instagram. Ранее женщина часто делилась с читателями моментами семейной жизни, однако в конце февраля почему-то удалила совместные снимки с мужем. Позже она начала публиковать в социальной сети отвлеченные изображения с мудрыми цитатами.

Как рассказала Ивлева, она узнала, что у ведущего телешоу «На ножах» и «Адская кухня» был роман на стороне. Жена застукала телеведущего Ивлева с молодой любовницей и подала на развод. Как пишут СМИ, любовницей Ивлева оказалась студентка журфака МГУ — 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края. Она пробует свои силы на телевидении. Девушка любит путешествовать и объездила 19 стран.