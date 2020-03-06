Евросоюз заговорил об улучшении отношений с Россией после встречи Путина и Эрдогана

Евросоюз испугался обострения в сирийском Идлибе и действий Турции, открывшей границы мигрантам, — именно с этим и связаны планы Евросоюза обсудить на экстренном заседании вопросы улучшения отношений с Россией. Об этом заявил политолог, политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз на экстренном заседании 6 марта обсудит пути улучшения взаимодействия и сотрудничества с Россией. До этого темы Турции и России поднимались на повестке заседания МИД 27 стран ЕС на неформальной встрече в Загребе. Боррель заявил, что отношения с Москвой и Анкарой сложные, однако Евросоюз должен «улучшить их по многим соображениям».

«Нам нужно усилить взаимодействие [с Россией] по ряду вопросов <…> Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности», — добавил Боррель.

Европа заговорила об улучшении отношений с Россией после того, как Турция заявила, что больше «не может сдерживать» потоки мигрантов, и открыла границы с ЕС. Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует беженцев как инструмент шантажа Европы.

«Понимаете, опять клюнул петух в филейную часть Евросоюз, и сразу опять забегали, всполошились. Собственно говоря, Эрдоган использует сейчас вопрос мигрантов как шантаж Европы, и периодически, когда он этот клапан открывает, сразу в Европе вдруг начинает «подгорать». Вот и сейчас — Евросоюз испугался, прямо скажем, обострения в Идлибе, и возможных, собственно, уже последовавших за этим действий Турции по мигрантам», — сказал Владимир Корнилов.

Именно этими соображениями и были продиктованы планы Евросоюза на сегодняшнее экстренное заседание. Несмотря на то, что некоторые европейские политики и политологи заинтересованы в разногласиях между Турцией и Россией, ЕС не хочет, чтобы эти разногласия стали европейской проблемой, связанной с новым миграционным кризисом.

«Вот в чем суть этих волнений, заявлений и попыток найти подобный вариант. На самом деле, не получится: либо вы должны выступать за мир в Сирии — полный и всеобъемлющий на условиях сохранения суверенитета сирийского государства, либо же, рано или поздно, Эрдоган воспользуется этим рычагом шантажа в полной мере, а не так предупредительно, как он делает сейчас», — подчеркнул политолог.

Вопрос новой эскалации конфликта в Сирии, вопрос отношений между Россией и Турцией и последствия происходящих событий для Европы в смысле усиления кризиса, связанного с притоком мигрантов, и станут главной темой экстренного заседания Евросоюза в Брюсселе, уверен эксперт. Встреча стран Евросоюза проходит на следующий день после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Состоявшиеся накануне в Москве переговоры двух лидеров в формате «тет-а-тет» продлились два часа и 40 минут, а в общей сложности российско-турецкая встреча на высшем уровне растянулась почти на шесть часов. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе.

«Они (страны Евросоюза. — Прим. ред.) прямо об этом заявили, что, собственно, во многом ради этого собираются и встречаются, поскольку, действительно, тут внезапно возникший для них кризис – и он требует решительных и оперативных действий, и они прямо говорят о том, что это будет чуть ли не главной темой их встречи», — отметил Владимир Корнилов.

По итогам переговоров в Москве Россия и Турция смогли добиться новых договоренностей по решению конфликта в сирийском Идлибе. Страны выступили с заявлением о необходимости политического урегулирования идлибского вопроса, для чего необходимо выполнение как прошлых, так и новых соглашений. Стороны договорились о прекращении боевых действий по существующей линии соприкосновения с 00.01 6 марта, а с 15 марта начнется совместное патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Тронбе до населенного пункта Айн аль-Хабр. Кроме того, планируется создание коридора безопасности на шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу повлекут за собой длительное прекращения огня.

Вопрос же взаимоотношений России и Европы является многоуровневым, добавил Владимир Корнилов. Необходимость улучшения отношений между Россией и ЕС не вызывает сомнений, однако некоторые западные деятели — политики, политологи и эксперты — заинтересованы в столкновении Москвы с другими странами.