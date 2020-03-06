Депутата Рады обвинили в сексизме из-за слова «баба»

Киев, 6 марта. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев оказался в центре сексистского скандала, назвав женщину «бабой» в частной переписке.

Парламентарий от президентской партии «Слуга народа» общался в мессенджере с главой бюджетного комитета и другим «слугой народа» Юрием Аристовым и решил назвать претендентку на пост первого замминистра финансов Игоря Уманского Нину Южанину простонародным словом.

«Он хочет брать первым заместителем бабу, которая работала на Южанину в комитете у меня, которую я выгнал», — написал Гетманцев Аристову.

Фрагмент переписки в своем Facebook опубликовал украинский блогер Михаил Шнайдер. Он заявил, что таким образом называть женщину для депутата недопустимо, обвинив того в сексизме.

Блогер подчеркнул, что на заседании парламента, которое состоялось накануне, поднимались темы сексизма и гендерного равенства.

«На вчерашнем заседании парламента было очень много разговоров про сексизм и гендерное равенство. По этому поводу наш новый премьер-министр высказался предельно ясно и доступно. А уже сегодня народный депутат, глава финансового комитета Даниил Гетманцев в своей переписке с народным депутатом, главой бюджетного комитета Юрием Аристовым называет женщину БАБОЙ», — написал он.

Шнайдер выразил недоумение по поводу того, чем обусловлено такое нелестное высказывание в адрес Южаниной.