Блогер Манукян раскрыл, сколько тратит на ужин с Бузовой

Москва, 6 марта. Блогер Давид Манукян, известный также как певец под ником DAVA, опроверг обвинения в том, что его возлюбленная Ольга Бузова содержит его материально. В интервью на YouTube-канале «Алена, блин!» Манукян раскрыл, сколько тратит на ужин с ведущей «Дома-2».

«Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места», — признался DAVA.

По его словам, за один ужин со второй половиной блогер может выложить от 20 до 80 тысяч рублей, передает KP.RU. Кроме того, Манукян сообщил, что они с Бузовой живут вместе, но не в ее квартире.

Также певец рассказал, как завязывались их с телеведущей отношения. Прошлой зимой Бузова обратила внимание на Манукяна после выхода его трека «Буду пьяным». Исполнительница хита «Мало половин» пригласила блогера исполнить главную роль в ее новом клипе «Лайкер».

«Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку», — цитирует Манукяна «Газета Кемерова».

DAVA сообщил, что они с Бузовой сближались постепенно. Когда их чувства стали слишком очевидны, пара приняла решение съехаться.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова станет новой ведущей премии «Муз-ТВ». До этого в качестве ведущей церемонии выступала Лера Кудрявцева. Узнав, что ее заменили на Бузову, Кудрявцева приняла решение уйти из всех проектов музыкального телеканала, пишет «Утро.ру».