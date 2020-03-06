Заявление Трампа о желании избежать гонки вооружений с РФ является «дымовой завесой»

Заявляя о нежелании вести гонку вооружений с РФ, Трамп хочет добиться лидерства в военных технологиях, считает аналитик Вадим Козюлин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хотел бы избежать полномасштабной гонки вооружений с Россией и Китаем, передает РИА Новости. По словам президента США, вскоре Вашингтон предоставит новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями, которая будет весьма смелой и поможет избежать огромных затрат на разработку новых видов вооружений.

Ранее о том, что Соединенные Штаты хотят обсудить сокращение ядерного вооружения с Москвой и Пекином, говорил и помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он напомнил, что Вашингтон вышел из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также, по его словам, Трамп инвестировал в министерство обороны. Все это якобы может усадить Россию и Китай за стол переговоров.

Однако, как заявляет профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, к заверениям Дональда Трампа необходимо относиться настороженно.

«Фактически США уже сейчас ведут гонку вооружений: у них колоссальный военный бюджет и удивительно гигантские объемы инвестиций в сферу военных технологий. Так, только в 2020 году объем инвестиций в различные НИОКР военной сферы составит 107 млрд долларов, при том, что весь военный бюджет Российской Федерации составляет менее 60 млрд долларов. Вот и выходит, что США только в военные разработки вкладывают в два раза больше, чем мы тратим на все военные расходы. Но нужно понимать, что, проводя гонку вооружений, США, в первую очередь, соревнуются с Китаем, который тоже понимает опасность такого соперничества и тоже активно вкладывает в военную сферу», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Хотелось бы добавить, что если лидер США и другие американские политики декларируют какие-то мирные инициативы, то самое простое, что они могли бы предложить миру — просто продлить уже действующий договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), срок которого истекает в самое ближайшее время.

«Да, и этого срока может оказаться недостаточно даже для продления договора, потому что сложно согласовывать с Конгрессом, с Думой, ратифицировать и т. д. Так что все добрые слова, добрые пожелания и какие-то обещания новых инициатив — это отвлекающий маневр, ведь мы знаем, что США вышли из ДРСМД, а до этого вышли из ПРО и сегодня предлагают какие-то нереалистичные шаги вроде начала трехсторонних переговоров с Китаем для того, чтобы модернизировать СНВ. Но времени для этого недостаточно и это будет тупиковый путь, о чем наши дипломаты неоднократно говорили», — продолжает собеседник ФАН.

Соответственно, все предлагаемые США инициативы — ни что иное, как «словесная дымовая завеса» на фоне того, что США на полной скорости ведут гонку вооружений или открыто заявляют о том, что они должны захватить лидерство в космической сфере.

«Да, в их космической стратегии четко сказано, что американцы должны обеспечить лидерство в космосе, Трамп создал космические войска, и поэтому, когда он говорит, что хочет остановить гонку вооружений, это означает, что ему необходимо, чтобы все отстали, а он вырвался вперед», — заключил Вадим Козюлин.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее уже высказывал желание выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли, при этом Трамп уже не раз заявлял, что Пекин хочет обсуждать эту тему. Единственное действующее соглашение между Россией и США — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в феврале 2021 года.