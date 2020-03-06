Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Москва, 6 марта. Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов назвал имя появившейся на свет в феврале дочери. Девочке дали имя Ева.

Тарасов и его супруга Анастасия Костенко спустя месяц прервали молчание и объявили, как назвали ребенка.

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Ровно месяц назад она появилась на свет, и я теперь многодетный», — написал 32-летний спортсмен в своем профиле в Instagram.

Полузащитник сопроводил текст семейной фотографией. На кадре Тарасов держит на руках дочь Милану, а Костенко — Еву.

Хейтеры взбушевались, углядев в имени дочери Тарасова напоминание о бывшей жене футболиста, певице Ольге Бузовой. Так зовут любимого йорка звезды «Дома-2», которого она порой в шутку называет доченькой. Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной.

Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз. Его супруга Анастасия Косенко подарила ему дочь, причем для модели Ева стала вторым ребенком. Супружеская пара сразу после рождения дочери во всю публиковала ее кадры, при этом имя новорожденной держали в тайне.

В конце февраля Костенко призналась, что две недели после родов не могла сдержать слез по поводу и без. По ее словам, первые дни после выписки оказались для нее самыми тяжелыми. Сейчас же, как утверждает модель, ее состояние стабилизировалось, указал НСН. Справляться с трудностями материнства паре помогают родители, а также поклонники, которые в многочисленных комментариях поддерживают звездную чету.