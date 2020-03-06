Обиженная Кудрявцева решила уволиться с «МУЗ-ТВ»

Москва, 6 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о своем решении покинуть телеканал «МУЗ-ТВ», на котором она проработала более 20 лет. Причиной увольнения стал скандал вокруг ежегодной музыкальной премии канала. В 2020 году Кудрявцеву, которая традиционно вела церемонию, заменили на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Как пишет издание StarHit, Кудрявцева узнала о замене не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей.

«Решение мною уже принято», — заявила Кудрявцева и добавила, что официально объявит о своем уходе с «МУЗ-ТВ» по возвращении в Москву.

Также она не намерена принимать участие в запланированной на 15 марта съемке программы «10 самых».

Напомним, по данным средств массовой информации, к замене Кудрявцевой на вручении премии может быть причастна примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Журналисты считают, что причиной увольнения Кудрявцевой стало влияние Пугачевой на ситуацию.

По мнению журналистов, Пугачева не простила телеведущей выпуск передачи «Секрет на миллион», который был посвящен ее 70-летнему юбилею. В программе откровениями о личной жизни певицы поделились ее бывший муж Миколас Орбакас и экс-любовник Сергей Челобанов. СМИ считают, что Пугачевой не понравилось, что некогда бывшие возлюбленные на всю Россию обсуждали, какова она в постели.

В 2019 году ведущим церемонии вручения наград телеканала «МУЗ-ТВ», помимо Кудрявцевой, были юморист — супруг Пугачевой — Максим Галкин, резидент Comedy Club Александр Ревва и светская львица, журналист Ксения Собчак.