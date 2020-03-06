Бойцов ВСУ призвали вооружаться боевыми роботами

Ведущие военные эксперты Украины провели мозговой штурм «Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины». На нем военных призвали «вооружаться боевыми роботами и современными беспилотниками», не упомянув, правда, на какие средства, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Хотя режим Петра Порошенко давно почил в бозе, а война в Донбассе почти закончилась, на нынешней Украине сохранились некоторые признаки былого милитаристского разгула. В вагоне киевского метро можно до сих пор встретить целую роту солдат — так ВСУ экономит на перевозке военных. Сайты провластных агентств ежедневно пестрят сводками вроде «Боевики в Донбассе трижды нарушали «режим тишины», двое наших военных ранены». Причем они пишут это даже тогда, когда на юго-востоке за неделю никто не сделал ни единого выстрела.

Еще один элемент «поддержания боевого духа» для местных военных и экспертов — это проведение совещаний по теме «оборонки», развития потенциала армии и так далее. В России такие совещания тоже проводятся — но они, как правило, призваны фиксировать те позитивные изменения в армии, которые уже происходят или вот-вот произойдут. На Украине такие сборища имеют характер либо имиджевый, либо мечтательно-фантастический.

Все киевские эксперты, тем более военные, приходящие поразмыслить об «оборонном потенциале Украины», прекрасно знают реальное положение дел. Например, что ведущие предприятия ВПК страны, лишившись российских заказов, балансируют на грани закрытия — как, например, ракетостроительное НПО «Южное» или завод «Мотор-Сич», изготавливавший двигатели для боевых вертолетов. И что некоторые уже в полном составе переехали работать в Россию — так случилось с корабелами завода «Зоря-Машпроект» из Николаева, которые теперь собирают газотурбинные двигатели для морских фрегатов в нашей стране.

Местные военспецы знают и об украинских танковых заводах, выпускающих по одному танку в год. И о «модернизации» старой, еще советской военной техники, которая сегодня является главным направлением работы украинской «оборонки». В общем, тут все в курсе, что в военно-промышленном комплексе Украины творится темный ужас. Но говорить об этом публично на совещаниях в Киеве не принято — мешает национальная гордость. И нужно делать вид, что «у нас в армии все не хуже, чем в России». Поэтому на таких спецсеминарах можно услышать поистине удивительные факты и рекомендации.

Например, Валентин Бадрак, директор «Центра исследований армии, конверсии и разоружения» (ЦИАКР), на полном серьезе заявил — Украина должна сосредоточиться на создании боевых роботов.

«Я уверен — в вопросе перевооружения своей армии Украина должна сделать акцент на новейших технологиях и создании боевых роботов, — сообщил Бадрак. — Нам надо не догонять другие страны в вопросе перевооружения, а сделать «гиперпрыжок». И для этого нужно сделать акцент на новых технологиях. Например, многие говорят о возможности создания в нашей стране ударных беспилотных авиационных комплексов. А также ударных наземных и морских комплексов — то есть боевых роботов. И на это нужны не такие уж большие ресурсы. Это вполне реально сделать, и такие подразделения могут существенно усилить наши ВСУ».

Военный эксперт метко подметил, что «по сравнению с другими странами, Украина сегодня намного меньше технологически перевооружается». В пример Бадрак привел Россию, которая «уже несколько лет испытывает в Сирии собственный БПЛА «Уран». А также Эстонию, которая «привлекла европейскую компанию, с помощью которой на боевой робот установила ракетное вооружение».

При этом Бадрак умолчал о других российских разработках в области беспилотников. Например, о сверхдальнем беспилотнике-разведчике «Альтиус», который способен нести ракетное вооружение и проходит летные испытания. Или о тяжелом реактивном беспилотнике «Охотник», презентация которого состоялась в августе 2019-го. Не упомянул глава ЦИАКР и о том, что в России уже созданы и проходят испытания БПЛА «Орион-Э» и «Альтаир». В статусе согласования с Минобороны находятся еще два перспективных БПЛА — реактивный «Гром», а также ударный БПЛА «Зеница».

Впрочем, обо всех этих разработках господин Бадрак мог просто не знать — средний уровень компетенции киевских военспецов сегодня, увы, невысок.

«Даже Белоруссия продвинулась в разработке собственных беспилотных авиационных систем. Недавно она представила ударный беспилотный вертолет, который может поражать цели на расстоянии до двух километров. Это серьезные примеры, которые заставляют Украину также думать о новых технологиях, — заявил Бадрак. — Сегодня на Украине есть четыре-пять компаний, которые могут разрабатывать беспилотную авиационную технику. У нас есть фирмы, которые производят роботов для бытовых целей. Если начать создавать государственно-частные консорциумы под эгидой «Укроборонпрома», то украинские производители смогут создать собственные ударные комплексы меньше, чем за год».

Все это прозвучало из уст военспеца Бадрака как научная фантастика. Ни для кого не секрет, что для создания БПЛА нужна не только мощная научно-техническая база, но и серьезное финансирование, измеряемое в миллионах долларов. У Украины этих денег нет и в помине.

В феврале СНБО Украины принял государственный оборонный заказ на 2020 год на общую сумму 21,25 млрд гривен (примерно 850 млн долларов). Это на все сферы украинской «оборонки». По современным меркам это карликовый бюджет, позволяющий украинским военным кое-как «поддерживать штаны». О каких «боевых роботах» тут вообще можно говорить? Напомним, в России годовой военный бюджет составляет около 80 млрд долларов.

Генерал-полковник Игорь Колесник, бывший замначальника Генштаба ВСУ в 2014-м, напомнил, что украинская армия ощутила острую потребность в беспилотных аппаратах с самого начала так называемой АТО.

«Усилиями волонтеров для нужд армии закупались гражданские машины, которые или применялись «как есть», или с помощью «народного инженерного гения» адаптировались к задачам войны, — сообщил Колесник. — Некоторые наши мастера были способны довести мирный квадрокоптер до состояния ударного беспилотника за счет одной смекалки. Все, что было нужно, — поставить в стакан гранату с вытянутым кольцом и закрепить такую «бомбу» в держателе для камеры коммерческого дрона. Эта «вундерваффе» взлетала и занимала позицию, например, над входом во вражеский блиндаж. В нужный момент оператор дрона отпускал держатель для камеры, стакан падал, разбивался, граната взрывалась, и наши враги гибли. В России это называли «секретным оружием укропов».

Рассказ боевого генерала был гораздо более похож на правду, чем мечты Бадрака о «производстве боевых роботов».

«Реальные промышленные разработки военных БПЛА начались на Украине лишь в 2016-м, силами авиаконструкторского бюро «Антонов». Впрочем, пока изготовлен только один аппарат, который до сих пор проходит испытания, — раскрыл правду авиационный эксперт Богдан Долинцев. — Дело в том, что у украинских боевых БПЛА практически полностью импортная электронная «начинка», которая стоит очень дорого. А учитывая высокую технологичность производства, очень сомнительно, что в ближайшее время Украина сможет производить собственную электронику для БПЛА».

Впрочем, Долинцев оговорился — на Украине сегодня много предприятий, задействованных в авиационной сфере, а потому технологический и кадровый ресурс для разработки авиационных аппаратов, в том числе и БПЛА, у страны формально есть.

«С другой стороны, две острейшие проблемы — это технологическая и материальная базы. Ведь ни радиооборудования и электроники для дронов, ни специальных материалов для самих аппаратов Украина не производит, а значит, полностью зависит от поставок комплектующих из-за рубежа. Без активизации разработок в сфере электроники и производства легких композитных материалов сложно будет развивать отрасль беспилотных летательных аппаратов».

По словам авиационного эксперта, помимо проблем с производством, для успешного использования БПЛА на поле боя Украине фактически «с нуля» нужно перестроить всю систему управления спутниковой связи и навигации.

«Если мы хотим, чтобы роль беспилотников на поле боя не ограничивалась разведкой и наблюдением, нам необходимо начинать разработку и производство специальных систем вооружения для беспилотников. Все перечисленные проблемы не решить одномоментно, а значит, в ближайшие годы ожидать начала производства военных беспилотников на Украине не стоит. Альтернатива многолетнему ожиданию своих БПЛА — закупать готовые боевые дроны за рубежом», — честно признал Долинцев.

Таким образом, предложения Валентина Бадрака «взять и быстро вооружить армию боевыми роботами» оказались всего лишь бравадой. Потому что в нищем государстве с мизерными бюджетами ВПК нельзя всерьез заниматься хай-теком: тут, как говорится, «либо крестик снимите, либо трусы наденьте». Поэтому все боевые роботы, которыми сегодня оперирует ВСУ в Донбассе, — это турецкие ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar. Да и то — большая часть из них уже успешно сбита артиллерией и снайперами ополченцев.