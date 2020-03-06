Депутат Госдумы пообещал помочь вдове умершего на рейсе пилота получить компенсацию

Москва, 6 марта. Депутат Госдумы Андрей Альшевских пообещал помочь вдове пилота Дамира Ахметова получить компенсацию от «Аэрофлота».

Парламентарий предложил проверить, как организованы медосмотры работников авиакомании. Речь идет о пилоте, а не об уборщике или дворнике. К летному составу должны быть четкие требования по здоровью, уверен он.

Альшевский добавил, что «Аэрофлот» должен быть заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

«Мы сделаем официальные запросы и в Инспекцию по труду, и в Росавиацию, и в «Аэрофлот», чтобы получить официальную информацию», — пообещал депутат, его слова передает телеканал «360».

Самолет «Аэрофлота» совершал перелет из Москвы в Анапу 24 ноября 2019 года. В какой-то момент второй пилот 49-летний Дамир Ахметов пожаловался на жжение в груди и потерял сознание. Самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону, однако медики не смогли его спасти.

У Ахметова осталась жена и двое детей. Супруга настаивает, что семье пилота положена компенсация в размере 10 годовых окладов.

Комиссия, которая расследовала причины смерти Ахметова, сообщила, что причиной гибели пилота стало «личное внезапное заболевание». По словам супруги Ахметова, ей отказали в выплате компенсации.