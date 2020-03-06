Агент СБУ раскрыл новые подробности убийства Гиви

Киев, 6 марта. Командир донецкого батальона «Сомали» Михаил Толстых с позывным Гиви был нейтрализован с помощью внедренной в его окружение девушки-агента. Об этом заявил сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей.

По его словам, он обеспечивал ей отход и прикрытие после выполнения спецзадания. Спецоперация по убийству ополченца готовилась два года, исполнение заняло 10 дней.

Сугерей рассказал, что Толстых был любителем женщин, но после гибели командующего ополчения Арсения Павлова (Моторола) боялся выходить из дома. В связи с этим было решено направить представительницу прекрасного пола непосредственно к нему.

«Затем туда проникла девушка — наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку, и утром, когда Гиви пришел на работу, это устройство сработало», — раскрыл он подробности убийства в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.

Сотрудник СБУ уточнил, что она не просто проникла в кабинет «сомалийца», но и завоевала его доверие.

Сугерей заверил, что до этого не рассказывал об убийстве публично, поскольку не завершено следствие.

Михаил Толстых был убит в феврале 2017 года на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Первой версией смерти считалось прямое попадание огнемета «Шмель», однако позднее стало известно о сработавшем в его кабинете взрывном устройстве, сообщает URA.RU.

Ранее на своей странице в соцсети Бутусов рассказал об убийстве комбата «Спарты» Павлова, заявив, что ополченец был ликвидирован СБУ по приказу экс-лидера Украины Петра Порошенко, передает «Царьград».