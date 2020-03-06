Ночь в сирийском Идлибе прошла без нарушений режима прекращения огня

Дамаск, 6 марта. Сирийская арабская армия полностью соблюдает установленный режим прекращения огня. Обстановка в районе города Серакиб оценивается как спокойная.

Минувшей ночью боев между сторонами вооруженного конфликта не было. Оперативные данные об обстановке в провинции Идлиб сообщил РИА Новости информированный военно-полевой источник.

Напомним, 5 марта в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главным на повестке встречи был вопрос о ситуации в провинции Идлиб. По итогам переговоров стороны подписали соглашение, согласно которому с полуночи 6 марта вдоль существующей линии соприкосновения вводится режим прекращения всех боевых действий. Помимо этого, документ включает пункт о создании коридора безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4. Еще один пункт предусматривает совместное российско-турецкое патрулирование вдоль этой трассы, начиная с 15 марта.

Переговоры Путина и Эрдогана длились почти шесть часов. В это время террористы предприняли атаку в районе города Серакиб. Сирийские военные отразили нападение, заставив боевиков отступить.

Отметим, что за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей террористы открыли огонь по трассе М5 между Дамаском и Алеппо, а также по объездной трассе. В результате ударов было уничтожено не менее пяти автомобилей.

Эскалации обстановки в Идлибе способствуют действия Анкары, поддерживающей боевиков. Турция снабжает их вооружением и техникой. 27 февраля террористы попытались атаковать подразделения САА. Сирийские военные открыли ответный огонь. В этот момент среди боевиков находились турецкие военные, 36 из них погибли. В Минобороны РФ тогда заявили, что солдат ВС Турции не должно было находиться в районе позиций радикалов.