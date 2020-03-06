В Крыму объяснили, почему не будут брать воду с Украины

На территории Украины произошла экологическая катастрофа; Киев не в состоянии контролировать сложную ситуацию с загрязнением воды. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Вопрос подачи воды

Украина должна подавать воду в Крым, но для нужд украинцев, которые там проживают, а не для промышленных объектов. Об этом заявил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Вопрос подачи воды в Крым — это не вопрос торговли с оккупантом (Киев не признает демократическое волеизъявление жителей Крыма на воссоединение с Россией. — Прим. ФАН), не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть ее авторами», — заявил он.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о подаче воды, «которая может быть использована украинцами для собственных нужд, а не для промышленных объектов».

«Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым — это Украина», — заявил он.

Напомним, новая волна информации по поводу водоснабжения Крыма появилась еще в конце января после заявления главы бюджетного комитета Верховной рады, депутата от президентской фракции «Слуга народа» Юрия Аристова. Он ранее заявил, что в правительстве есть идея продавать воду в Россию, уточнив, что подразумевается Крым.

Экологическая катастрофа

Алексей Черняк назвал подобное заявление «сотрясанием воздуха». Он обратил внимание, что на Украине меняются министры, президенты, поэтому все выступают с какими-то заявлениями, которые ничего, кроме популизма, не несут.

«Мы ни на какую помощь не то, что не рассчитываем, но даже и не собираемся ею воспользоваться. Мы прекрасно понимаем ту ситуацию, которая у нас сложилась в Крыму за шесть лет. Мы к ней уже адаптировались. И вода — это не повод ни для какой торговли. Более того, сегодня это не жест доброй или гуманитарной воли. На территории Украины произошла экологическая катастрофа. Там затоплены подвалы домов в Херсонской области, гниют поля и сады», — пояснил Алексей Черняк.

По словам политика, рыба ушла из-за сильного загрязнения воды на Украине. Поэтому украинские браконьеры лезут на российскую территорию.

«Они нарушают границу, но не потому, что люди там какие-то злостные нарушители, нет. Рыба с Украины ушла, и потому они ее ищут, есть уже нечего. Поэтому с тем болотом, которое на Украине образовалось, надо что-то делать. Думаю, Киев пытается прикрыть экологическую катастрофу какими-то красивыми словами про Крым. Более того, еще неизвестно, какую там воду они нам хотят запустить. Надо быть очень осторожным и аккуратным. На Украине грязь, сбрасывают отходы в воду, полностью отсутствует экологический надзор. Они уже не знают, что с этим делать», — резюмировал Алексей Черняк.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.