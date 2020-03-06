Американские ученые рассказали, как можно замедлить старение

Москва, 6 марта. Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга. Они определили, как можно замедлить этот процесс.

Как уточнили ученые, они провели эксперимент, в котором участвовали около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. По словам нейробиолога Лиллиан Мухика-Пароди, с помощью функциональной МРТ мозга у этих добровольцев смотрели, как меняется взаимодействие между различными областями мозга.

Кроме того, ученые изучали, насколько оно зависит от возраста и от употребляемой пищи. Как пишет издание MedicalXpress, с возрастом ухудшается функциональная связь между нейронами. Первые признаки старения мозга могут проявиться уже в 47 лет, а к 60 скорость деградации когнитивных способностей достигает пика.

Выяснилось, что это зависит от увеличения резистентности организма к инсулину.

«Когда человек стареет, его мозг теряет способность эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу», — подчеркнула Мухика-Пароди.

Она предложила в качестве альтернативы кетоны. Так, кетонная диета улучшила взаимодействие отделов мозга и увеличила общую когнитивную активность.

Ученые Альбертского университета в Канаде определили основные факторы, которые сдерживают старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.

По словам специалистов, центральная нервная система медленнее всего стареет у образованных и вовлеченных в социальную активность людей, чаще всего женщин. Такие люди, указали ученые, склонны к обучению новым навыкам и познанию, включая, например, изучение иностранных языков.