Отельеры прогнозируют падение цен на гостиницы в России из-за коронавируса

Москва, 6 марта. Цены на проживание в гостиницах России могут значительно снизиться на фоне ситуации с коронавирусом, считают в Федерации рестораторов и отельеров.

Падение цен до 60% возможно в гостиницах Москвы, Петербурга, Владивостока, Иркустка, Хабаровска. В Федерации отмечают, что ранее в этих городах принимали миллионы туристов из Китая.

Номера в других городах страны подешевеют до 30%. По данным туристической ассоциации «Мир без границ», граждане Китая составляли почти треть всего въездного потока в Россию.

От ситуации с коронавирусом страдает отрасль в Петербурге, цены на отели уже упали на 10%. Сокращение спроса на отели наблюдается на Байкале и Дальнем Востоке, пишет ForPost.

Ранее сообщалось, что в Госдумы предложили увеличить выплаты по больничным листам гражданам, которых отправили на карантин по коронавирусу.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года. Власти Китая сообщили ВОЗ о пневмонии нового типа 31 декабря.

По последним данным, инифицированы 95 524 человека, в карантине находятся более 41 тысячи человек, жертвами COVID-19 стали 3 285 человек.