Новый премьер Украины объяснил свое заявление о Крыме

Киев, 6 марта. Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил на своей странице в Facebook слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.

Он отметил, что формат ток-шоу не является лучшим для обсуждения важных вопросов, например, темы подачи воды в Крым. По его словам, его истинная позиция «потерялась в суете студии».

Шмыгаль подчеркнул, что Киев «хочет помочь» украинцам на полуострове, но сейчас это невозможно.

«Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины», — указал глава украинского правительства.

Он пояснил, что Киев боится, что подаваемая вода пойдет на военные базы, отметил RT.

Ранее украинский премьер заявил, что подача воды на полуостров — вопрос «гуманитарной ответственности». Он подчеркнул, что Крым украинский, поэтому власти «не собираются не подавать воду на Украину», сообщила «Газета.ру».

Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После вхождения полуострова в состав России подача воды через канал полностью прекратилась.

Крым стал российским после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалась за воссоединение с РФ, напомнил «Царьград».