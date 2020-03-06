Генсек ООН планирует приехать в Москву на 9 Мая, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Нью-Йорк, 6 марта. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«На данный момент все планы остаются в силе», — сообщил он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможной отмене поездки в Россию.

Также Генеральный секретарь ООН отметил, что пандемии можно избежать, если страны будут работать сообща и координировать свои действия со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее президент России Владимир Путин пригласил на празднование 9 Мая в Москву лидеров разных стран. В список приглашенных вошли, в частности, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет «Газета.ру».

Напомним, первые случаи нового коронавируса COVID-19 были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент число заразившихся в Китае превысило 80 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали более трех тысяч человек. Кроме того, вспышки коронавируса зафиксированы в Италии, Иране и Южной Корее.

В связи с распространением COVID-19 отменились некоторые крупные события. Так, ранее оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отказался от проведения мероприятия в этом году. А в Вифлееме закрыли для посетителей храм Рождества Христова, передает «Царьград».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что эпидемия коронавируса якобы началась из-за утечки из китайской лаборатории, расположенной в городе Ухань, пишет Infox.ru.