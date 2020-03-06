Патриоты Ливии из «МВД» ПНС помогли ЛНА узнать ценную информацию

Триполи, 6 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) при содействии с немногочисленными патриотами Ливии из состава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии получила ценную информацию о ливийский террористах, которые напрямую связанны с главой «МВД» ПНС Фатхи Башагой. Подробности сообщает издание Almarsad.

Как отметил источник из оперативного штаба Западного региона, представители «МВД» ПНС, которые недовольны присутствием сирийцев в Триполи, помогли ЛНА установить ценные данные о ближайшем окружении Фатхи Башаги. Был допрошен один из лидеров боевиков, он назвал имена ливийских террористов, активно сотрудничающих с главой «МВД» ПНС.

Допрашиваемый пытался сбежать с линии фронта, получил ранение. Он был допрошен только после того, как врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Ранение оказалось тяжелым, несмотря на своевременную помощь, джихадист вскоре скончался.

Источник высоко оценил сотрудничество ЛНА с «настоящими патриотами Ливии» из «МВД» ПНС против сирийских радикалов, которые стали самой большой опасностью для Ливии.