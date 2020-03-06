Старинный сейф со следами взлома нашли в центре Москвы

Москва, 6 марта. Археологи нашли в центе Москвы сейф конца XIX — начала XX века со следами взлома. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Специалисты установили, что хранилище было изготовлено на знаменитом заводе «Меллер» (W. Moeller), специализирующемся на производстве металлических несгораемых шкафов. В России и за рубежом сейфы, сделанные на этом предприятии, считались очень надежными. Позволить себе такие могли только очень обеспеченные люди.

«Артефакт с необычной историей обнаружили археологи на улице Казакова в Басманном районе Москвы. Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги», — говорится в сообщении.

Сейф весом около 100 кг был найден в железнодорожном откосе. У него отсутствовала дверца и были деформированы стенки и отделения, где находился тайник, поэтому археологи полагают, что он «был украден, взломан и сброшен в откос». Отмечается, что справиться со взломом и транспортировкой такого хранилища могла только группа людей.

Как уточнил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, после тщательного изучения артефакт планируется передать в фонды одного из городских музеев.

Археологи нередко находят в Москве предметы, хранящие память о жизни города и прошлых поколений его жителей. Специалисты изучают их состояние и определяют ценность, после чего принимают решение, как их сохранить.

Ранее в Москве в районе Хорошево-Мневники были найдены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, передает РИАМО. Их обнаружили во время строительных работ, угрозы они не представляли.