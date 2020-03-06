Петербуржцы просят региональный Роспотребнадзор наладить контроль за прибытием пассажиров

В четверг в Петербурге было объявлено о первом заболевшем коронавирусом — им стал итальянский студент из СЗГМУ. В результате 700 человек в общежитии вуза на проспекте Просвещения находятся под наблюдением врачей. Однако в Петербург продолжают прибывать туристы и горожане, вернувшиеся из поездок за границу.

В социальных сетях некоторые горожане жалуются на отсутствие контроля. Так, вернувшиеся из Италии петербуржцы отметили, что их, как потенциальных носителей коронавирусной инфекции, никак не проверяли в аэропорту «Пулково». На стойке Роспотребнадзора — пустота, и даже информации о том, куда бежать, если заболеваешь, обычные граждане найти не могут. В отличие от Москвы, где все организовано грамотно.

Две подруги 4 и 5 марта возвращались из Италии. Одна летела напрямую в Москву, другая — в Санкт-Петербург, но через Будапешт.

«Как говорится, почувствуйте разницу… — начала рассказ Мария, одна из вернувшихся из Италии девушек. — В Москве сразу по прилету вежливые люди в защитных костюмах и масках быстро измеряют температуру, задают корректные вопросы, а потом выдают памятку с телефонами, что делать и куда идти, если что-то беспокоит относительно возможного заболевания коронавирусной инфекцией».

Тамара, вторая девушка, летела из той же Италии в Санкт-Петербург, но через Будапешт.

«В «Пулково» не проверяли вообще, — обратила внимание она. — Мужчину за мной в очереди спросили, летел ли он напрямую из Будапешта или где-то был еще. Он сказал, что летел из Италии. Но больше его ни о чем не спрашивали и не проверяли. Я тоже честно сказала, что из Италии. Снова спокойствие. Справочку-листовку, куда обращаться в случае симптомов, не дали. Была, кажется, какая-то информационная стойка, но там никого не было. Было несколько сотрудников в масках. И все. А вот в Будапеште, где была пересадка, температуру измеряли, кстати».

О странной реакции петербургского регионального Роспотребнадзора рассказывают многие петербуржцы. Еще в середине февраля уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге (тогда ею была Светлана Агапитова) пришлось разбираться с жалобой петербурженки, у несовершеннолетней дочки которой сотрудники Роспотребнадзора без согласия родителей едва ли не силой взяли анализы на коронавирус: ребенок доверчиво открыл дверь группе незнакомых людей в защитной одежде.

Как сообщили позже ФАН в аппарате Агапитовой, вопросы ребенку задавались через дверь. Получив подтверждение, что 10-летняя В. недавно вернулась из Китая, где была в турпоезке с тетей (кстати, вернулись они за сутки до официального объявления карантина) санитарные врачи через дверь запугали ребенка страшилками про эпидемию и потребовали открыть дверь. Девочка послушалась, они взяли у нее мазки из носоглотки, причем даже не потрудившись дождаться, чтобы дочка позвонила маме.

Мама В. пожаловалась в районную поликлинику, где факт визита подтвердили, но сказали, что действовали так по требованию Роспотребнадзора, который в данной ситуации руководит процессом. В самом же Роспотребнадзоре в ответ на обращение мамы В. предложили ей самостоятельно изучить все законодательные акты, положения которых сотрудники федерального ведомства нарушили, и на основе их анализа написать им претензию. Понятно, что на такое не способны даже обученные юристы — не то, что обычные граждане, права которых Роспотребнадзор должен защищать. Глава регионального управления оказалась не в курсе ситуации. История закончилась вроде бы мирно: к счастью, 10-летняя не сильно испугалась людей в масках, а мама решила дальше не жаловаться. Хотя даже извинений от служащих ведомства она так и не дождалась.

Еще одна показательная история — нашумевший побег из Боткинской больницы Аллы Ильиной. Девушка действительно сама обратилась к медикам с симптомами ОРВИ, но ей обещали, что в карантине ее продержат всего сутки — до получения анализов. Когда же выяснилось, что сутки растянутся для нее на 14 дней, Алла попросту сбежала.

«И я понимаю чувства человека, которому обещают, что ты побудешь в больнице один день, а потом тебя просто запирают и не выпускают», — рассказал на пресс-конференции в ФАН экс-главврач стационара Алексей Яковлев.

Дальше началось то, что даже врачи в кулуарах называют «показательной поркой»: глава регионального управления Наталья Башкетова обратилась в суд с иском о принудительном возвращении Аллы Ильиной в карантин, так как девушка, по мнению санитарных врачей, может быть опасной.

При этом в зале судебных заседаний смеялись все, кроме Аллы и представителей Роспотребнадзора: сотрудники федеральной службы, явившиеся за потенциально опасной для общества беглянкой, почему-то пришли без масок, но потом повезли Аллу в изолированный бокс, куда вход возможен только в костюме бактериальной защиты.

По мнению медиков, именно от решительных действий главы регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека зависит организация всех противоэпидемических мероприятий, и она обязана быть четко выстроенной, а не сумбурно-имппульсивной.

«Должна быть какая-то последовательность: либо вы соблюдаете всю цепочку обязательных противоэпидемических мероприятий, либо нет. А то сначала госпитализируете людей с трапа самолета в капсулу — все это осуществляют люди в костюмах бактериологической защиты, а через час эти же люди сидят в общем коридоре даже без масок», — сообщил ФАН доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

Сейчас одну из вернувшихся из Италии путешественниц беспокоит боль в горле, о чем она пишет на свой страничке в соцсетях. И она, конечно, волнуется: не коронавирус ли это? Но никакой памятки о своих дальнейших действиях на петербургском сайте управления Роспотребнадзора она найти так и не смогла.

Тем временем в Москве объявлен план действий в случае начала серьезной эпидемии. Указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса опубликован на официальном сайте. Всем москвичам и гостям, явившимся в Москву из стран с зафиксированными случаями массового заражения, предписывается:

— сообщить о своем возвращении, о месте и датах пребывания за рубежом на специальную горячую линию;

— оставаться дома в случае появления респираторных симптомов и вызвать врача;

— для тех, кто приехал из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с «неблагополучной» коронавирусной обстановкой, вводится обязательный карантин на 14 дней после возвращения. Предписано не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. При этом всем обещаны бюллетени прямо на месте приезда или прилета, чтобы избежать проблем с работодателем.