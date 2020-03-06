Соседов объяснил, как одаренная Заворотнюк «похоронила» свою карьеру

Москва, 6 марта. Актриса Анастасия Заворотнюк, блестяще сыграв в «Моей прекрасной няне», собственноручно разрушила свою карьеру, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

Народную любовь и славу Заворотнюк принесла роль няни Вики, которую она исполнила в комедийном сериале. После «Моей прекрасной няни» артистка снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, но зрителям эти кинокартины не запомнились.

Соседов рассказал, что он знаком со многими режиссерами и поэтому знает, почему карьера Заворотнюк закончилась на роли няни Вики.

По его словам, актриса сама «похоронила» себя для карьеры, идеально сыграв роль няни. Именно безупречно сыгранная роль девушки из Мариуполя, по мнению некоторых режиссеров, уже не даст зрителям представить и воспринять ее в другом образе.

«Режиссеры, которые снимали ее в сериалах, мне рассказывали, что она очень одаренная. Но ей предлагали простые роли, где играть особенного нечего», — приводит «Российский диалог» слова музыкального критика.

Соседов отметил, что он считает Заворотнюк очень талантливой артисткой, которая могла бы сыграть несколько разноплановых ролей, но режиссеры решили иначе.

«Няня» — это только верхушка! Заворотнюк гораздо глубже и мощнее, у нее очень хороший инструментарий актерских средств, но ей не давали играть», — указал Соседов.

В прошлом году в прессу просочилась информация, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» тяжело больна, указал НСН. Позднее появились сведения, что у актрисы рак мозга на последней стадии, напомнил телеканал «360». Родные и близкие 48-летней звезды подтвердили, что она больна, но не указали ее диагноз.