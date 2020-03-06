В Госдуме предложили увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса

Москва, 6 марта. Депутаты Госдумы начали разрабатывать поправки в законодательство, согласно которым россиянам, отправленным на карантин из-за коронавируса, предлагается увеличить выплаты по больничным.

Как объяснил член комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских, соответствующее письмо он направил в Минтруд. Как объяснили в ведомстве, карантин предлагают приравнять к простою и выплачивать сотрудникам, которые вынужденно отстранены от работы, не менее 2/3 зарплаты.

По данным газеты «Известия», по мнению специалистов, это поможет молодым сотрудникам, которые на больничном получают около 60% заработной платы.

На данный момент в России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. В четверг стало известно о новом случае заражения коронавирусом. Заболевший – гражданин Италии, прилетевший в Россию 29 февраля.

В мэрии Москвы сообщили, что столичный общественный транспорт проходит ежедневную дезинфекцию с целью недопущения распространения вирусов, передавал RT. Помимо влажной уборки, при заходе состава в депо проводится кварцевание.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Согласно указу, москвичи, посетившие страны, где зафиксировано распространение коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в страну, а также самим обеспечить себе изоляцию на две недели.