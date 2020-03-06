Роскачество раскрыло уловки продавцов цветов в преддверии 8 Марта

Москва, 6 марта. Эксперты Роскачества раскрыли уловки, к которым прибегают продавцы цветов в преддверии 8 Марта. Специалисты рассказали, как выбрать букет, который долго простоит дома.

В Роскачестве рассказали, что продавцы часто поддерживают товарный вид несвежих цветов, обрывая засохшие лепестки или добавляя в воду специальные химические вещества. Кроме того, сотрудники торговых точек собирают увядающие цветы в один букет со свежими, оборачивают бутоны тканью и бумагой, а также декорируют блестками и красителями.

Эксперты посоветовали отказаться от покупки готовых букетов и составить композицию из цветов, выбранных самостоятельно. При покупке цветов Роскачетво рекомендует обратить внимание на бутоны. Лучше брать экземпляры с полураспустившимися бутонами, так как они простоят дольше. При этом бутоны должны быть гладкие, правильной формы и упругие, без неестественных пятен и полос, пишет «ФедералПресс». Также нужно следить, чтобы тюльпаны не были стянуты резинкой, а бутоны гербер не крепились к основанию клейкой лентой.

Кроме того, при выборе цветов нужно обратить внимание на листья и стебли. Они должны быть упругие и мясистые, без внешних повреждений и пятен. Эксперты советуют посмотреть и на срез цветка — у свежих экземпляров он светлый и без постороннего запаха, передает «Вечерняя Москва». У цветов, которые долго держали без воды, срезы черные. А у экземпляров, долго стоявших в вазе, обычно подгнивают нижние листья.

Ранее флористы рассказали РИАМО о самых высоких ценах на букеты к 8 Марта. По данным экспертов, стоимость цветов к празднику может превысить 100 тысяч рублей.