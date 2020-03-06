Россиянки рассказали о своих жизненных приоритетах

Москва, 6 марта. Семья и дети занимают центральное место в жизни почти у половины россиянок. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ.

В преддверии Международного женского дня аналитики узнали, каким занятиям женщины в России посвящают больше всего времени. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Как передает RT, 45% представительниц прекрасного пола вкладывают основные усилия в семью и детей, в том числе, домашние обязанности и заботу о близких.

Еще 24% женщин главным образом посвящают себя работе. Наибольшее количество времени уделяют досугу, хобби и увлечениям 10% респонденток.

На друзей и окружение не жалеют времени и сил 8%, столько же россиянок считают жизненным приоритетом свое здоровье и спорт.

Меньше всего опрошенных женщин (только 5%) уделяют внимание личностному росту и обучению.

Специалисты уточняют, что на женщинах в большинстве случаев лежит основная ответственность за ведение домашнего хозяйства — в течение недели абсолютное большинство из них (более 70%) занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.

Сходные результаты показал проведенный ранее опрос ВЦИОМ, сообщает «ФедералПресс». Согласно ему, 63% женщин в свободное время занимаются делами по дому, 31% предпочитает встречаться с друзьями, а 28% посвящают его хобби.

Кроме того, россиянки рассказали о том, какие необычные подарки получали на 8 Марта. Среди них оказались аквариум, носки, лотерейный билет и домашние питомцы. Некоторые признались, что неожиданным и приятным стал презент в виде путешествия.