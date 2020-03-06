Сыктывкар, 6 марта. Работа шахты «Воркутинская» остановлена после гибели двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Воркутауголь».

Напомним, ранее в шахте, расположенной в Коми, произошел выброс метана. На тот момент на месте происшествия находились четыре человека. Два шахтера погибли, еще двум удалось самостоятельно выбраться на свежий воздух. Сейчас их осматривают врачи.

«Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. Угрозы взрыва нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас на шахте действует план ликвидации, 104 человека вывели из шахты на поверхность. «Воркутауголь» выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать поддержку близким жертв. Кроме того, на ближайшие дни в компании отменили все развлекательные мероприятия.