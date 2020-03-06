ФАН публикует видео с места убийства мужчины во дворе Петербурга

Санкт-Петербург, 6 марта. Неизвестный зарезал мужчину в одном из дворов Петербурга. Видео с места происшествия Федеральному агентству новостей предоставил очевидец.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 21 к.2.

По словам свидетеля, компания, состоящая примерно из четырех человек, сначала устроила во дворе шум, который продолжался около 20 минут. Затем один из ее участников достал нож и нанес молодому человеку приблизительно 25-ти лет удар в область печени, после чего убежал.

Раненый мужчина остался умирать на руках у друга, плач которого слышно на видео. Причины конфликта неизвестны.

Ранее в Северной столице нападение с ножом совершил бездомный. Он ранил мужчину в салоне красоты в Василеостровском районе. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Покровскую больницу.