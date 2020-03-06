Подмосковный пристав закрыл дело по долгу Заворотнюк

Москва, 6 марта. Подмосковный пристав закрыл дело по долгу российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что решение было принято из-за невозможности найти должника. Известно, что актриса должна была оплатить долг по решению мирового суда Люберецкого района. Однако исполнительница главной роли в «Моей прекрасной няне» на протяжении долгого времени находилась на лечении в клинике.

На данный момент о ее состоянии ничего не известно.

Ранее анонимный источник сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла скончаться еще несколько месяцев назад, а информацию об этом родственники держат в секрете согласно ее завещанию. Напомним, о тяжелом заболевании Заворотнюк стало известно летом прошлого года. Тогда актриса внезапно исчезла из публичного пространства. Сообщалось, что у артистки диагностирован рак головного мозга. Под давлением общественности ее родственники признали, что Заворотнюк больна, но не стали уточнять, чем именно.

По последней информации, распространившейся во всемирной паутине, близкие продали любимый особняк звезды телесериала «Моя прекрасная няня», а саму актрису перевезли в московскую квартиру. Однако подтверждения этим данным пока нет.

Ранее в Сети также обсуждали возможный переезд Заворотнюк в Италию под присмотром старшей дочери. По данным СМИ, актриса наблюдалась в одной из лучших клиник европейской страны, передавало Федеральное агентство новостей.