Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров

Москва, 6 марта. Российский пловец, член сборной команды России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров умер. Об этом сообщил Паралимпийский комитет России. Сообщение появилось на официальном сайте организации.

Известно, что спортсмену было 23 года. Отмечается, что Макаров завоевал три золотые медали на чемпионате мира 2019 года в Лондоне. Кроме того, он должен был принять участие в Паралимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

Как уточнили в комитете, Макаров был «примером мужества, упорства и воли к победе».

«Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийскому спорту будет его не хватать», — сказано в сообщении.

При каких обстоятельствах умер спортсмен, не сообщается.

Ранее один из участников Франкфуртского марафона умер во время прохождения дистанции. 30 октября 2016 года в Германии проходил Франкфуртский марафон. Спортивное мероприятие было омрачено трагедией. Спортсмен, имя которого не разглашалось, потерял сознание на 39-м километре от старта. Его оперативно доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Как отмечают немецкие СМИ, это первый случай гибели участника марафона за 35-летнюю историю мероприятия.