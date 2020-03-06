Близкие украинского гроссмейстера Богдановича подтвердили его гибель в Москве

Одесса, 6 марта. Близкие и родственники одесского шахматиста Станислава Богдановича подтвердили гибель спортсмена. Украинский гроссмейстер скончался в четверг вечером в Москве вместе со своей подругой, российской шахматисткой Александрой Вернигорой.

Тела молодых людей были обнаружены в квартире на западе столицы. Точная причина гибели спортсменов неизвестна. По предварительной версии, они могли отравиться «веселящим газом». Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота.

«Станислав Богданович и его девушка найдены мертвыми. Какое-то безумие, трудно поверить. Но Евгению Сурову трагические новости уже подтверждены по телефону близкими Станислава», – прокомментировал в своем Twitter гроссмейстер, чемпион Украины по шахматам 1996 года Михаил Голубев.

Напомним, россиянке Александре Вернигоре было 18 лет. Она занимала 1861 место в рейтинге мировой шахматной федерации (FIDE). Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

Украинский коллега Богдановича в комментарии Федеральному агентству новостей назвал его шахматным вундеркиндом.

«Стас был очень талантливым человеком. За годы независимости в Одессе он точно один из лучших, а может быть и лучший. Играть начал рано, его можно назвать шахматным вундеркиндом», – сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что ранее Богданович сыграл в матче за Россию против украинской сборной. Такое поведение одессита вызвало среди коллег по цеху неоднозначную реакцию. Станислав решил объясниться. Среди прочего он отметил, что решился на такое поступок ради улучшения российско-украинских отношений. Но вскоре коллеги начали травить молодого шахматиста, позже социальные сети заполнили проклятия и угрозы физической расправы, высказанные в адрес Богдановича.