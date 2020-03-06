Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле

Москва, 6 марта. Группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях отобрана. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

По его словам, среди них Андрей Борисенко. В 2011 году американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации.

Как пишет РИА Новости, после этого экипажи на Международную космическую станцию доставляют только российские корабли «Союз». В Соединенных Штатах для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли. Это Crew Dragon — компанией SpaceX, Starliner — компанией Boeing.

Ранее стало известно, первый пилотируемый полет разрабатываемого в России космического корабля «Орел» к МКС может состояться в сентябре 2025 года. Об этом говорится в материалах разработчика корабля — ракетно-космической корпорации «Энергия».

В документах также сообщается, что первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется провести годом ранее — в сентябре 2024 года, а в сентябре 2023 года — беспилотный полет «Орла» на орбиту. В Роскосмосе и РКК «Энергия» данную информацию пока официально не комментируют.

Разработка нового космического корабля «Орел», который изначально назывался «Федерация» и предназначен для полетов к Луне, ведется уже десять лет. Изначально испытания должны были пройти еще в 2015 году, а первый пилотируемый полет — в 2018 году.

Роскосмос планирует выделить более 8 млрд рублей на производство космического пилотируемого транспортного корабля «Орел». В издании отметили, что в декабре РКК «Энергия» запросила у госкорпорации на разработку «Орла» более 18 млрд рублей. В компании объяснили просьбу дефицитом финансирования.