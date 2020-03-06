Итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

ЧП в шахте «Воркутинская» В Коми в шахте «Воркутинская» произошел скачок метана и загазирование. В это время под землей находилось более 100 человек. Двое шахтеров погибли. На место прибыли спасатели. Они эвакуировали всех рабочих. Подробности этого случая сейчас выясняются.

Итоги переговоров по Сирии В Идлибе начал действовать режим прекращения огня. Правда, за час до назначенного перемирия боевики устроили перестрелку. Атака произошла в районе дороги Кафр Амин — Серакиб. Есть надежда, что в ближайшее время огонь на этой территории прекратится. Накануне в Москве прошла встреча лидеров России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный документ по сирийскому урегулированию. Стороны договорились о создании коридора безопасности. А с 15 марта военные двух государств начнут совместное патрулирование вдоль трассы М4. « Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Прекратят страдания мирного населения и положат конец разрастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами » , — отметил Владимир Путин.

Коронавирус в России Во всех странах мира растет напряжение из-за коронавируса. Россия не исключение. Так в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения болезни. Теперь жители столицы, которые посетили страны, где сложная эпидемиологическая обстановка, обязаны сообщить о своем возвращении. Также прибывшим туристам советуют не выходить из дома в течение двух недель. Больничные листы им будут выдавать прямо в аэропорту. А в Северной столице страны, чтобы не допустить распространения коронавируса, решили отменить Петербургский международный экономический форум. Он должен был пройти с 3 по 6 июня.