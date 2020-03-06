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8:31 6 Марта 2020

Итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

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ЧП в шахте «Воркутинская»

Итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

В Коми в шахте «Воркутинская» произошел скачок метана и загазирование. В это время под землей находилось более 100 человек. Двое шахтеров погибли. На место прибыли спасатели. Они эвакуировали всех рабочих. Подробности этого случая сейчас выясняются.

 

Итоги переговоров по Сирии

Итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

В Идлибе начал действовать режим прекращения огня. Правда, за час до назначенного перемирия боевики устроили перестрелку. Атака произошла в районе дороги Кафр Амин — Серакиб. Есть надежда, что в ближайшее время огонь на этой территории прекратится. Накануне в Москве прошла встреча лидеров России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный документ по сирийскому урегулированию. Стороны договорились о создании коридора безопасности. А с 15 марта военные двух государств начнут совместное патрулирование вдоль трассы М4.
«Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Прекратят страдания мирного населения и положат конец разрастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами»  отметил Владимир Путин.

 

Коронавирус в России

Итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Во всех странах мира растет напряжение из-за коронавируса. Россия не исключение. Так в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения болезни. Теперь жители столицы, которые посетили страны, где сложная эпидемиологическая обстановка, обязаны сообщить о своем возвращении. Также прибывшим туристам советуют не выходить из дома в течение двух недель. Больничные листы им будут выдавать прямо в аэропорту. А в Северной столице страны, чтобы не допустить распространения коронавируса, решили отменить Петербургский международный экономический форум. Он должен был пройти с 3 по 6 июня.

 

Возобновление подачи воды в Крым с территории Украины

Итоги переговоров Путина и Эрдогана по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Подача воды в Крым с территории Украины должна возобновиться. С таким предложением выступил новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Как отметил политик, на полуострове проживают и украинцы, так что это вопрос гуманитарной ответственности. Правда, и сам российский регион он назвал украинским. Видимо, позабыв, что на референдуме в 2014 году жители Крыма проголосовали за воссоединение с нашей страной. Именно с этого периода Киев и прекратил водоснабжение полуострова. Конечно же, это не могло не сказаться на сельском хозяйстве. Однако сейчас вопрос частично решен.