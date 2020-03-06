«Автостат» назвал самые популярные у россиян марки автомобилей

Москва, 6 марта. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали марки автомобилей, наиболее популярные у россиян. Рейтинг составлялся на основе количества зарегистрированных в России машин того или иного бренда.

На 1 января текущего года в нашей стране было зарегистрировано 44,5 миллиона легковых автомобилей. На первой строчке рейтинга самых популярных автомобилей оказался российский бренд LADA — доля этих машин составила 31,3% (13,9 миллиона штук) от общего числа «легковушек».

На втором месте расположилась японская марка Toyota с показателем 8,8% (3,9 миллиона единиц). Третье место занял корейский бренд Hyundai — доля этих автомобилей составила 5% (2,2 миллиона экземпляров). Кроме того, в топ-5 вошли японская марка Nissan и корейский бренд KIA с показателем 4,8%.

Также в первой десятке самых популярных автомобилей оказались Renault (4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%). Что касается остальных брендов, доля каждого из них не превышает 2%.

Ранее аналитики назвали самые популярные за рубежом автомобили российской сборки. На первом месте оказался кроссовер Skoda Kodiaq. Вторую строчку занял автомобиль LADA 4x4 — 2019 году за границу отправили 8 тысяч экземпляров данной модели. Также в топ-3 вошел автомобиль LADA Vesta с показателем 5,9 тысячи экземпляров.