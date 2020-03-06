Два человека погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская»

Сыктывкар, 6 марта. В шахте «Воркутинская», расположенной в Республике Коми, двое человек погибли из-за выброса метана. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что скачок метана и загазирование шахты произошли в 04.35. В этот момент в забое шахте находились четыре человека. Тела двух были найдены, поиски еще двух горняков продолжаются. В настоящее время на поверхность выведены 104 человека.

Всего к ликвидации последствий привлечено 52 человека и 12 единиц техники от РСЧС, в том числе от МЧС России 47 человек и 9 единиц техники.