Вашингтон, 6 марта. Федеральный судья в США постановил проверить изменения, сделанные американским Минюстом в сокращенной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о приписываемых России «попытках вмешательства» в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Судья Реджи Уолтон в округе Колумбия обнаружил несоответствия между публичными заявлениями генпрокурора США Уильяма Барра по докладу Мюллера и опубликованной сокращенной версией доклада, после чего постановил проверить, являются ли внесенные Минюстом изменения целесообразными и приемлемыми.

«Позиция Барра о том, что в доклад будут внесены только те изменения, которых требует закон, национальная безопасность или неприкосновенность частной жизни, не может быть принята на веру без независимой проверки, учитывая поведение Барра и его вводящие в заблуждение публичные заявления о выводах, представленных в докладе Мюллера», — говорится в заявлении судьи.

Отметим, продлившееся более двух с половиной лет расследование Мюллера о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году российской компании «Конкорд» потерпело фиаско. Работа возглавляемой спецпрокурором группы завершилась провалом для тех, кто поставил задачу найти русский след и доказательства сговора президента США Дональда Трампа с Москвой.

Выступив с итоговым докладом перед представителями прессы, Мюллер признал свое поражение и заявил, что подает в отставку, не обнаружив никаких доказательств «вины» России.

В апреле прошлого года принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компания «Конкорд» подала в суд, потребовав привлечь Барра и Мюллера к уголовной ответственности. Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье доказал, что Барр и Мюллер нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7 (где рассматривается дело), поскольку прокуроры до суда обнародовали информацию и поделились мнениями относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного процесса. Этими действиями, по мнению защиты, генпрокурор и спецпрокурор нарушили право «Конкорда» на справедливый суд. Требование компании «Конкорд», чтобы прокуроры представили подробные обвинения по делу о якобы «российском вмешательстве» в американские выборы, было частично удовлетворено судом Вашингтона.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Министерство юстиции Соединенных Штатов было вынуждено признать факты нарушения американских законов спецпрокурором и генпрокурором, но отказалось привлечь их к ответственности. Теперь американский суд вновь заинтересовался голословными обвинениями, сделанными Барром в тот момент, когда Мюллер все еще продолжал свое расследование.

Напомним, Вашингтон с 2016 года ищет следы так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Мюллер, занимавшийся данным делом, в апреле прошлого года обнародовал доклад. В нем он признал, что ему не удалось подтвердить свои подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией. Завершившееся полным провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.