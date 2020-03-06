Четверть россиян готовы направить маткапитал на улучшение жилищных условий

Москва, 6 марта. Каждый пятый россиянин хотел бы воспользоваться семейной ипотекой. При этом четверть граждан страны готовы использовать материнский капитал для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, сообщают эксперты.

На сегодняшний день 40% семей имеют потребность улучшить условия своего проживания. При этом отмечается, что в сравнении с прошлыми годами данный показатель снизился. Так, например, в 2017 году он составлял 45%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования, проведенные аналитическим центром НАФИ и компанией ДОМ.РФ.

Из приведенных данных также следует, что 22% россиян хотели бы воспользоваться семейной ипотекой. Однако помимо нее в стране действует еще несколько федеральных и региональных программ государственной поддержки семей для покупки жилья. Например, выделение земельных участков многодетным семьям или льготные кредиты для жителей Дальнего Востока.

Однако доля жилищных кредитов с господдержкой остается невысокой из-за того, что спрос не до конца удовлетворен. Главной причиной, по которой граждане не могут воспользоваться господдержкой, называется несоответствие требованиям программ. Об этом сказали 57% респондентов, а 11% отметили непривлекательные условия.

В марте стало известно о том, что россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных городах Краснодарского края. Оформить льготную ипотеку граждане смогут в 1687 населенных пунктах. Некоторые из них являются популярными курортными местами, а также находятся на первой береговой линии, пишет «Газета.ru».