Композитор Лоза обвинил современных исполнителей в «краже» старых песен

Москва, 6 марта. Музыкант и композитор Юрий Лоза рассказал, какая музыка деструктивно влияет на психику подростков. Он отметил, что сейчас исполнители «воруют» старые композиции, добавляя в них нецензурную лексику, провокацию и выдают за свои песни.

По мнению Лозы, музыка безусловно оказывает влияние на подростков. Он считает, что композиции, в которых присутствует мат и пропаганда однополых отношений, оказывают деструктивное влияние.

«Музыкальный стиль неважен, могут опошлить все. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», – сказал Юрий Лоза.

Он также отметил, что раньше было поколение создателей, однако сейчас ему на смену пришло поколение потребителей, сообщает радио «Говорит Москва».

Напомним, ранее Лоза отреагировал на предположение продюсера Игоря Крутого о том, что Россию на международном конкурсе Евровидение может представить белорусский поп-исполнитель Тима Белорусских. Лоза заявил, что для этого популярному молодежному певцу пришлось бы сменить гражданство на российское, пишет «Газета.ru».

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big.