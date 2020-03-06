Число женщин-водителей в РФ выросло в 6 раз с 2017 года

Москва, 6 марта. Число женщин-водителей в России с 2017 года увеличилось почти в 6,5 раза, сообщают «Известия».

По данным издания, на портале «Работа.ру» количество резюме от женщин, ищущих работу водителя автотранспорта, увеличилось с 2017 года с семи до 45 тысяч. В столице России количество резюме таких соискательниц возросло с 460 в январе 2018 года до 829 в январе 2020-го.

Об увеличении доли женщин, зарабатывающих на хлеб «за баранкой», свидетельствуют и данные агрегаторов такси. «Яндекс.Такси» сообщает, что только за последние полгода число женщин за рулем автомобилей сервиса выросло почти на 30%.

Порталы по поиску работы отмечают, что женщины все чаще пытаются трудоустроиться на должности, ранее считавшиеся традиционно «мужскими». Так, с четырех в 2017-м до 18 в 2020-м возросло количество резюме от женщин-кузнецов, а число женщин-слесарей, пытающихся найти работу по специальности, за тот же период выросло примерно в 13 раз. Сейчас на портале «Работа.ру» размещено 1263 таких объявления.

Напомним, в прошлом году Минтруд РФ утвердил новый перечень работ и должностей, где ограничивается применение женского труда. По сравнению со старым перечнем список запрещенных для «слабого» пола профессий сократился в четыре раза — с 400 до 100.

Со вступлением документа в силу будет можно принимать на работу женщин таких профессий, как машинист электропоезда, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман на судне. Запрещенными для дам остаются химические производства, подземные и горные работы, добыча нефти и газа и другие специальности.

Новый перечень начинает действовать с января 2021 года. Московский метрополитен приступает к обучению женщин профессии машиниста уже в ближайшее время.