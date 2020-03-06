Варнава рассмешила подписчиков в Instagram необычной фотографией

Москва, 6 марта. Российская актриса Екатерина Варнава опубликовала в своем Instagram необычную фотографию. Снимок вызвал бурное обсуждение среди подписчиков телеведущей.

На фотографии Варнава запечатлена в нетрадиционном для звезды наряде. Она одета в яркую зеленую кофту, оранжевые штаны, белые туфли и платок.

«Любит — не любит, плюнет-поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет… или хотя бы туда, где не нужна виза…» – подписала шуточную фотографию Екатерина Варнава.

Пользователи оценили юмор телеведущей. Одни сравнили ее образ с «грустным Гринчем», другие со «светофором», а третьи назвали «Аленушкой».

Напомним, ранее подписчики Варнавы раскритиковали телеведущую за публикацию откровенных фотографий. Несмотря на сотни тысяч отметок «мне нравится», которые набрал пост, снимки обнаженной звезды возмутили фанатов. Варнава в свою очередь написала, что «максимально честна и ничего не скрывает», писала «Газета.ru».

Подписчики заявили, что у актрисы не осталось ни стыда, ни совести. Однако коллеги телезвезды поддержали Варнаву. Например, Полина Гагарина назвала подборку ню-фото «нокаутом».