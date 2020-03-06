Москва, 6 марта. Российская певица Ольга Бузова пообещала отомстить обидчикам на премии «Муз-ТВ», где она выступит в роли ведущей.

В своем Instagram Бузова «с радостью» уведомила подписчиков о том, что стала ведущей ежегодной национальной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ», вручаемой одноименным телеканалом с 2003 года. Звезда предупредила «любимых артистов», нанесших ей обиды, чтобы те «готовились».

«С гордостью и радостью сообщаю вам, что стала ведущей музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ». Эта церемония будет особенной и очень горячей. Кстати, любимые артисты, кто там меня обижал? Готовьтесь, я же буду вас объявлять», — написала она.

Пользователи Сети с воодушевлением и злорадством встретили сообщение Бузовой, предвкушая интересное зрелище.

«Выступает неприятная особа с дурным вкусом и мерзким голосом», — так ты будешь объявлять?» — поинтересовалась para_polovin.

«Сейчас все артисты начнут отменять свое участие в премии из-за ведущей Оли. Сергею Лазареву капут», — констатировала elena_zvezdnaya10.

«Бумеранг всему шоубизу летит прямо в лоб! Оля, жги их всех!!!» — призвала r_gabidullina.

Ранее «Известия» сообщили, что Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. По данным издания, после исполнения певицей в честь своего дня рождения нового трека «В огне» и размещения соответствующей публикации число ее подписчиков выросло до 19,1 млн человек.