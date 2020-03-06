Протоиерей Первозванский рассказал, как отметить 8 Марта в пост

Москва, 6 марта. Клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских протоиерей Максим Первозванский рассказал, как отпраздновать 8 Марта в Великий пост.

По словам священнослужителя, бурное празднование Международного женского дня, выпадающего на пост, противоречит традициям Русской православной церкви (РПЦ), но есть способы отметить дату и не нарушить правила Великого поста о строгих ограничениях в еде и поведении.

«Для православного христианина праздник не является поводом для нарушения поста. Если мы говорим про гастрономическую сторону, то тут правила поста не меняются. Другой вопрос, если вы приехали поздравить свою бабушку, то можете сесть за стол и съесть винегрет. Есть в пост все-таки можно, но салату оливье надо предпочесть винегрет», — цитирует Первозванского радио Sputnik.

Протоиерей отметил, что отношение РПЦ к празднику 8 Марта остается неоднозначным, поскольку ряд представителей церкви не одобряют Международный женский день из-за его корней, лежащих в области «яростного феминизма».

«Поводом этого праздника является очень сомнительное событие с точки зрения церкви. С другой стороны, в последние годы СССР этот день из праздника яростного феминизма он превратился в нормальный, добрый и семейный праздник. Многие православные люди с радостью поздравляют женщин с 8 Марта», — пояснил священнослужитель.

Ранее «Известия» сообщили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии 8 Марта напомнила женщинам об их миссии, которая заключается «не только в заботе о детях, собственном здоровье, но и в заботе о мужчинах».