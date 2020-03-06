Бузова впервые рассказала о личной жизни с блогером Манукяном

Москва, 6 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала интимные подробности о жизни с блогером Давидом Манукяном. Ранее звездная пара отпраздновала полгода со дня знакомства.

По словам Бузовой, они провели праздничный день в ресторане. Мужчина подарил ей платье и сережки. Следующий день после праздника телеведущая назвала «прекрасным».

«Я проснулась в объятиях любимого мужчины. Мы обнимались, прижимались друг к другу, говорили какие-то приятные вещи. Обожаем друг друга нюхать, я тащусь от его запаха, особенно с утра… Это, наверное, не все поймут, но те, кто влюблены, и те, у кого сейчас конфетно-букетный период, меня точно поддержат», – заявила Бузова в интервью журналу «7 дней.ru».

Она также отметила, что ее бойфренд настроен довольно серьезно, он уже знаком с семьей своей возлюбленной. Пара даже забыла о семилетней разнице в возрасте. По словам Ольги Бузовой, рядом с Давидом Манукяном она чувствует себя беззащитной девушкой.

«В моей жизни наконец-то появилось мужское плечо, на которое можно опереться. Я его первая большая любовь в жизни, и он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас», — добавила российская звезда», – сказала Бузова.

Напомним, ранее стало известно, что скандальная артистка станет ведущей премии «Муз-ТВ 2020». В данной роли на сцене она появится впервые. Кроме нее, снова будут вести шоу Ксения Собчак и Максим Галкин, второй год подряд ведущим станет Александр Ревва, пишет «Газета.ru».