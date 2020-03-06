ФБР использовало образ Жеглова для призывов к сотрудничеству

Москва, 6 марта. Федеральное бюро расследований (ФБР) разместило в Сети рекламу, использовав фото советского актера и музыканта Владимира Высоцкого в образе капитана милиции Глеба Жеглова из сериала «Место встречи изменить нельзя».

ФБР запустило в Facebook рекламную кампанию, призывая пользователей к сотрудничеству. Американская правоохранительная структура не просто обратилась к русскоговорящим пользователям социальной сети на их языке, но и использовала «родной» для них образ одного из самых известных советских киногероев — принципиального милиционера Глеба Жеглова из сериала Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — гласит надпись под фотографией с размещенными на ней логотипом и аббревиатурой FBI.

При нажатии на баннер пользователь попадает на страницу отделения контрразведки ФБР, где спецслужба просит поделиться информацией, имеющей значение для обеспечения государственной безопасности Соединенных Штатов.

«Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение», — говорится на странице.

Желающим «посотрудничать» с Федеральным бюро расследований ведомство гарантирует «доверительную обстановку» и «полную конфиденциальность».

Сериал «Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны в 1979 году и сразу завоевал особую популярность у телезрителей, во многом благодаря главным героям — капитану милиции Глебу Жеглову и его коллеге, старшему лейтенанту Владимиру Шарапову, которых сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке, но впервые использует для этого образ киногероя из советского фильма.

Ранее «Известия» сообщили, что ФБР заявило об участии России в «информационной конфронтации».