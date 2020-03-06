Криминалисты не обнаружили признаков убийства украинского вундеркинда в Москве

Москва, 6 марта. СУ СК РФ по Москве сообщает, что при осмотре места гибели украинского вундеркинда Станислава Богдановича и шахматистки Александры Вернигоры не обнаружено признаков насильственной смерти.

По информации ведомства, в столице проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел молодого человека и девушки 1993 и 2001 годов рождения в квартире дома по улице Кастанаевской.

«Во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СК РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что на западе Москвы были обнаружены тела Богдановича и Вернигоры. По предварительной версии, они могли отравиться так называемым «веселящим газом», поскольку в квартире найдены воздушные шарики с закисью азота.

Богдановича, бывшего одним из лучших шахматистов Одессы, называли «шахматным вундеркиндом», поскольку еще в юности он обыграл четырехкратного чемпиона СССР Виктора Корчного. В рейтинге украинских шахматистов он занимал 31-ю строчку.

За день до гибели Богдановича стало известно о разгоревшемся вокруг него скандале, когда одессит сыграл за Россию в матче Chess.com против украинской сборной. Соотечественники назвали его «врагом Украины» и призвали «выкинуть на свалку», а в Сети появились нешуточные угрозы в его адрес.

Как пишут «Известия», обнаруженная вместе с ним девушка была студенткой МГУ и также увлекалась шахматами.