Четыре россиянина находятся на лайнере в США, пассажир которого скончался от коронавируса

Сан-Франциско, 6 марта. На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого ранее скончался от короновирусной инфекции, находятся четверо россиян. Все они являются членами экипажа, сообщила пресс-служба компании-судовладельца «Princess Cruises».

Круизный лайнер двигался из порта Хило в мексиканский город Энсенада. Однако команде было приказано вернуться в порт Сан-Франциско, поскольку один из пассажиров во время круиза в Мексику скончался в результате болезни, вызванной новым типом короновирусной инфекции COVID-19. Поэтому было решено осмотреть всех людей, находящихся на борту. В настоящее время новых случае заражения короновирусом среди пассажиров не выявлено.

На сегодняшний день власти США не дают ответа на запрос российского диппредставительства о россиянах на борту круизного судна. Однако ранее судовладелец заявил, что перед заходом в порт Сан-Франциско около 100 членов экипажа, а также пассажиры будут проверены на заражение вирусом, сообщает ТАСС.

Власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса.

Напомним, ранее другое круизное судно Diamond Princess в течение длительного времени находилось на карантине вблизи японского порта Иокогама, на борту были обнаружены пассажиры с коронавирусом. Более 600 оказались инфицированными. Мужчина и женщина старше 80 лет, которые были на борту судна, скончались от заболевания.