Маркетолог Коро назвал самые популярные и ужасные подарки женщинам на 8 Марта

Известный российский маркетолог Николас Коро озвучил топ-5 подарков, которых чаще всего удостаиваются женщины на 8 Марта. Также он назвал вещи, которыми ни в коем случае нельзя одаривать представительниц прекрасной половины человечества.

Член совета Гильдии маркетологов и главный куратор Исследовательского центра брендменеджмента и брендтехнологий (RCB&B) в преддверии Международного женского дня дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, где рассказал не только о том, что чаще всего покупают мужчины, чтобы порадовать свои, прежде всего, вторые половины, но и о том, почему они, по идее, вообще не должны делать 8 Марта подарки.

«Ответ за 23 Февраля не за горами»

— Николас, известно ли, сколько у нас представителей сильного пола полагаются на то, что им было подарено женщинами двумя неделями ранее?

— Для доброй трети мужчин нашей страны 8 Марта — это всего лишь ответная материально-подарочная реакция на то, что было совсем недавно, 23 Февраля. Ну, и, следовательно, есть две трети мужчин, которые обстоятельно готовятся к вручению подарков. Что коллегам-женщинам, что домашним, это что касается тех, кто имеет крепкую официальную ячейку общества, а именно — семью. Для них это некая пролонгация Дня святого Валентина (ежегодно отмечается 14 февраля. — Прим. ФАН) и еще одна возможность порадовать женщин.

— Давайте чуть более подробно остановимся на видах подарков.

— Если мы [пристальнее] рассмотрим первую часть [мужчин], для кого это всего лишь ответная реакция или даже некая месть, то обнаружим очень простую формулу, как бы обращаемую к женщинам: «Если вы дарите на 23 Февраля бритвенный набор или носки, то не за горами ответ в виде депилятора и колготок».

Но не столь мстительного мужского населения страны все-таки, как я уже сказал выше, в два раза больше, к счастью.

Итак, на первом месте в этом году, как и в прошлом, исходя из готовности мужчин сделать подарок, будут стоять цветы. Знаете, в последнее десятилетие они как-то вышли из категории сопутствующего подарка, так как сильно изменились как цены, так и возможности. Это уже не просто стандартные советские и постсоветские гвоздики и тюльпаны, а действительно флористическое искусство. И мы шагнули вместе со всей планетой в восприятие того, что цветы могут быть самостоятельным и очень даже говорящим подарком. Если, конечно, в букете более трех цветочков!

— Что располагается далее в данном списке?

— На втором месте, и тут практически стык в стык так называемые либо сопутствующие, либо самостоятельные, подарки — бутылка какого-нибудь легкого алкоголя или красиво оформленная коробка конфет. Уж сколько раз твердили миру о том, что дополнительные калории и углеводы, которые мощно содержатся и в алкоголе, и в шоколадных изделиях, — не самый лучший подарок для дамы.

Но мужчины не настолько, как считают женщины, примитивны! Просто они податливее на этакую «ретейл-готовность» подсказать им: «Внимание, скоро 8 Марта!». И мы видим, как буквально сразу же после 23 Февраля все российские ритейлеры предлагают мужчинам прямо на входе в магазин или, в крайнем случае, у той или иной полки визуальное напоминание: «Впереди 8 марта!».

«Ритейлеры нацеливаются на мужчин»

— Как именно работает эта весьма распространенная часть маркетинга?

— Те самые коробки или упаковки конфет, которые ни шатко, ни валко, продавались в течение всего года, обретают бантик, магическую цифру «8» и изображение «букетона», что вдруг становится таким маркером.

То же самое происходит и на алкогольных полках, когда достаточно обычные и стандартизированные спиртные напитки тоже украшаются бантиками, сердечками и какими-то наклейками.

— И мужчина, получается, просто не может пройти мимо?

— Да, живо реагирует на такие напоминания. К слову, они, к великому сожалению, также находятся и на «кастрюльно-сковородных» полках! Потому что ритейлеры всегда нацеливаются на определенную часть мужчин, на тех, кто уже давно находится в семейных отношениях. Многие из них считают, что если уж мужчина радует женщину (хотя бы раз в год), то пусть это будет с пользой для всей семьи.

Соответственно, кастрюли, утюги, чайники, гладильные доски тоже украшаются всеми ретейлерами нашей страны бантиками и открыточками и служат неким знаком — «вроде бы ты подаришь ей, но при этом и самому себе облегчишь жизнь: она будет готовить, гладить и так далее».

— С этим ясно. Что замыкает тройку лидеров?

— На третьем месте в нашем списке, причем уже не первый год, — парфюмерно-косметические товары, что очень радует. Мужчины, наконец, научились узнавать у женщин, что они любят, какие марки, какие запахи... Но если к декоративной косметике интерес понемногу падает, то вот в нынешнем году серьезно повышается маркетинговая планочка относительно всевозможных кремов — по уходу за лицом, руками, зоной декольте. Это, пожалуй, единственное небольшое изменение, которое есть.

Если же говорить о четвертом и пятом местах, то тут, как правило, очень смешное сочетание второй год подряд. Это либо крупная электроника, а именно: «Смотри, мне не жалко, какой я купил тебе телевизор, чтобы смотреть футбол!». Либо это фешен-индустрия, то, что женщина чаще всего старательно записывает, говорит размеры, марку, и отправляет мужчину за конкретным брендом в конкретный магазин.

— Вы же имеете в виду одежду, да?

— Конечно. Это фешен-рынок, модная одежда. Вот, пожалуй, именно так выглядит наша текущая реальность. Но! Даже эта самая реальность соткана из того, что «льзя» дарить и что нельзя.

К слову сказать, подарков вообще [по идее] не должно быть, потому что 8 Марта, согласно историческому исходнику, — на самом деле день равноправия! Абсурдно, что мужчины поздравляют с равноправием (смеется). Это праздник женщин и для женщин! Для их самодостаточности. Ну, в нашей стране и 23 Февраля давно превратилось в некий всеобщий мужской праздник. Вне зависимости от того, есть у тебя военный билет или нет.

Как бы то ни было, 8 Марта все же стало таким праздником, когда мы можем поздравить женщин и, о боже, даже самостоятельно приготовить завтрак и принести его в постель.

Любопытно, что многие женщины говорят, что им не надо никакого подарка: «Дайте лучше подольше поспать, не заставляйте загодя делать уборку к этому празднику и приготовьте для меня хотя бы завтрак, и я уже буду счастлива». Но в режиме реальных ожиданий все-таки в лидерах всегда находятся цветы, а также очень ценятся добрые слова, озвученные или написанные.

«Не забудьте о прекрасных цветах»

— И вот мы подошли к еще одному не менее важному вопросу — что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, нельзя дарить дамам на 8 Марта?

— Да, мы хорошо знаем, что «льзя» и что нельзя. Нельзя дарить то, что символизирует кухонное рабство! Нельзя дарить то, что символизирует соподчиненность женщины мужчине!

А вот «льзя» и желательно дарить то, что воспевает женскую красоту. При этом обязательно, если уж не посоветоваться с женщиной, то хотя бы посмотреть на ее туалетный столик.

— В заключение хочу привести один пример. Мой друг признался, что вот хочет на 8 Марта подарить теще электромясорубку...

— (Громко смеется).

— Ну, подождите, не смейтесь! Как считаете, это не слишком для него чревато?

— Знаете, старшее поколение наших женщин, имеющее за плечами опыт ведения хозяйства в советское время, более лояльно относится к кухонной дорогой, брендированной, когда-то вожделенной и недоступной бытовой технике. Нежели, конечно, современное поколение.

Но даже если и в этом случае электромясорубка французской, немецкой или итальянской фирмы будет снабжена еще и «довеском» в виде прекрасных цветов, то вашего друга точно простят!

Кстати, забыл сказать вот еще о чем. Вы в курсе, что стоит в ожиданиях у женщин на первом месте, помимо тех же цветов?

— Так, интересно?

— Всегда ювелирные изделия! И еще они входят в первую шестерку мужских покупок. Вслед за теми пятью подарками, о которых мы сказали выше.

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