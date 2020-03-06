США ждут деэскалации в Идлибе после переговоров РФ и Турции

Вашингтон, 6 марта. Госдеп США заявил, что ожидает деэскалации в сирийском Идлибе по результатам встречи лидера РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает РИА Новости, США готовы обсудить с Турцией дальнейшее развитие ситуации в Идлибе, которую в Вашингтоне по-прежнему считают «опасной».

«Мы ободрены сегодняшними сообщениями о турецко-российских договоренностях о прекращении огня в Идлибе, которые, как мы надеемся, помогут деэскалировать очень опасную ситуацию и облегчить гуманитарный кризис», — заявил представитель американского Госдепартамента.

Переговоры Путина и Эрдогана по поводу ситуации в Идлибе прошли накануне в Москве. По итогам встречи, продлившейся шесть часов, был принят совместный документ. Россия и Турция подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта.

Также стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии, за которую в последние дни шли ожесточенные бои. Москва и Анкара договорились продолжать борьбу с терроризмом и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу повлекут за собой длительное прекращения огня.