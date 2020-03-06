Асад рассказал, кто в действительности стоит за курдскими террористическими группировками

Москва, 6 марта. Президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране нет «курдской проблемы» как таковой. Проблема, по его словам, есть с американскими и турецкими оккупантами, в чьих интересах работают некоторые курдские бандформирования.

«Мы контактируем политическим группировками курдов, находящимися на Севере Сирии. Но проблема в том, что некоторые эти группировки, не все, работают в интересах властей США», — заявил Асад в интервью телеканалу «Россия 24».

Президент Сирии уточнил, что как таковой «курдской проблемы» в стране не существует. Сирия — страна многонациональная, и большая часть курдов — это племена, имеющие сирийские корни, которые на стороне правительства Сирии. Однако районы их проживания контролируют «небольшие группировки, которые работают в интересах американцев».

«Проблема возникла с группировками, которые начали говорить о сепаратизме и отделении от Сирии. Это началось несколько десятилетий назад, в начале 80-х. Но когда турецкое государство начало на различных этапах репрессировать и убивать курдов в Турции, мы стали на их защиту. И мы не выступаем против их борьбы, их проблемы, если называть это проблемой. Они получили сирийское гражданство, но они не были этническими сирийцами. Таким образом, мы всегда положительно относились к курдам, и так называемая сейчас «курдская проблема», это не более чем неверное выражение. Вымышленная ложь», — подчеркнул Асад.

Главная проблема на сегодняшний день, по словам главы государства, «взаимодействие с американцами, с американскими оккупантами».

«Они оккупировали нашу землю. Американцы — воры. Они воруют нашу нефть. Нельзя быть посреди тех, что кто защищает закон и кто закон нарушает. Не быть одновременно и с полицейским и с вором. Это невозможно. Поэтому нельзя достичь каких-либо результатов в диалоге с ними», — заявил Асад, добавив, что Сирия выступает против американской и турецкой оккупации.

Напомним, в 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их. Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF.

Помимо этого, по всей Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов для восполнения собственных потерь. Аналогичную практику применяли боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре.

Курдские бандформирования представляют не просто потенциальную, а реальную угрозу безопасности турецкого государства. Так, в последние годы сирийского кризиса там прогремела целая серия терактов, которые устроили террористы «Рабочей партии Курдистана» и аффилированные курдские группировки. В 2016 года формирование «Ястребы свободы Курдистана» взяло на себя ответственность сразу за несколько крупных взрывов: в Стамбуле 17 февраля, когда погибли 29 человек, и 10 декабря — еще 44 убитых, в Анкаре 13 марта (38 жертв), в Бурсе 28 апреля (один человек погиб).

В феврале того же года террорист-смертник из организации «Революционная народно-освободительная партия-фронт» атаковал посольство США в Анкаре. В августе 2015-го эта же группировка совершила вооруженное нападение на американское консульство в Стамбуле.

Тогда же в августе этого года смертник подорвал две тонны взрывчатки у отделения полиции в Догубаязите. Боевик РПК атаковал участок на заминированном тракторе. Тогда погибли три человека, еще 24 были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.