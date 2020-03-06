Оздоровление банковского сектора зафиксировано в России

Москва, 6 марта. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщает, что индекс «здоровья банковского сектора» в России повысился в 2019 году до 90,5% против 89% годом ранее.

Этот индекс показывает долю банков, которые, как считают аналитики, не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. В сообщении пресс-службы «Эксперт РА» говорится, что «оздоровление» банковского сектора произошло на фоне снижения числа отзывов лицензий у российских банков. В прошлом году ЦБ РФ отозвал лицензии у 28 кредитно-финансовых учреждений против 57 в 2018 году.

«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банков на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — отмечают аналитики агентства.

Тем не менее до 38 российских банков (соответствует 9,5% пункта индекса) в текущем году остаются в зоне «повышенного риска». Эксперты указывают также, что из 404 кредитно-финансовых организаций, входящих в рейтинг «Эксперт РА», примерно половина имеет низкую кредитоспособность — это небольшие банки, работающие без определенной бизнес-модели.

Аналитики указывают также, что в прошлом году зафиксировано 12 реорганизаций банков, в том числе в форме их слияния с более крупными и устойчивами кредитными организациями. Лицензии трех банков были аннулированы в добровольном порядке без допущения дефолта.

Ранее «Газета.ру» сообщила о критике в отношении Центробанка России.