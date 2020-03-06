Миро обрушилась с критикой на сравнившую COVID-19 с чумой Рудковскую

Москва, 6 марта. Блогер Лена Миро провела саркастический ликбез для продюсера Яны Рудковской, заявившей, что коронавирус удастся победить, как и чуму в XVIII веке.

Ранее Рудковская на своей странице в Instagram призвала россиян не поддаваться панике по поводу распространения коронавируса. Супруга Евгения Плющенко выразила уверенность, что скоро специалисты разработают вакцину от этого заболевания.

«Всегда вспоминаю великую Екатерину Вторую, которая в XVIII веке победила и чуму, и оспу. Уверена, что в XXI веке мы точно справимся с этой проблемой», — написала Рудковская.

Миро, часто критикующая Рудковскую, и в этот раз не оставила без комментария сообщение продюсера.

«Специально для альтернативно одаренных идиоток напомню, как Катенька победила чуму: заблокировала войсками Москву, окружила ее плотным кольцом, а в город ввела гвардию под руководством своего фаворита Григория Орлова, который жесточайшими мерами заставил всех сидеть по домам», — написала Миро в своем Telegram-канале.

Свое сообщение блогер завершила фразой о том, что после смерти «Яги» (так она называет в своих постах Рудковскую) «никто плакать не станет».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения заболевания стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 95 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

На данный момент в России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. В четверг стало известно о новом случае. Заболевший – гражданин Италии, прилетевший в Россию 29 февраля, передавала «Газета.ру».

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. Согласно указу, москвичи, посетившие страны, где зафиксировано распространение коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в страну, а также самим обеспечить себе изоляцию на две недели.